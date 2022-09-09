İstanbul’da dehşete düşüren olay! Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı

İstanbul’da bir şahıs, kız çocuğunu taciz ederek kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlara ‘imdat’ çağrısı anlamına gelen el işareti yapan kızı ve yanındaki şahsı fark eden esnaf, şahsı engelleyerek kız çocuğunun kaçmasına yardımcı oldu. Şahsın kız çocuğunu sokak ortasında götürmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.