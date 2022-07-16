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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı

DHA
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Giriş: 16.07.2022 14:49
İstanbul'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Niyazi Akşahin, anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi ateşe verdi. Akşahin, ailesinin şikayeti üzerine eve gelen polise yakalanmamak için 3'ün kattan atlayarak intihara kalkıştı. Bir itfaiye erinin, açtığı şişme yatağı son anda çekmesiyle ölümden dönen Akşahin gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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