16 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Öldürmekle tehdit edip evi yaktı ardından balkondan atladı
İstanbul'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Niyazi Akşahin, anne ve babasını ölümle tehdit ettikten sonra oturdukları daireyi ateşe verdi. Akşahin, ailesinin şikayeti üzerine eve gelen polise yakalanmamak için 3'ün kattan atlayarak intihara kalkıştı. Bir itfaiye erinin, açtığı şişme yatağı son anda çekmesiyle ölümden dönen Akşahin gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.