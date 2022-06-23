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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı

İHA
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Giriş: 23.06.2022 09:48
İstanbul Arnavutköy’de evinde çakmakla oyun oynarken yatağı yakan 3 yaşındaki çocuk korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü. Yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri oyun oynayarak sakinleştirdi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
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