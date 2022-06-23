23 Haziran 2022, Perşembe
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Küçük çocuk çakmakla oynarken yatağı yaktı
İstanbul Arnavutköy’de evinde çakmakla oyun oynarken yatağı yakan 3 yaşındaki çocuk korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü. Yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri oyun oynayarak sakinleştirdi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.