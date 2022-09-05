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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu

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Giriş: 05.09.2022 09:41
İstanbul’da arıza sebebiyle yolda kalan kamyonet, bir başka sürücü tarafından çalıştırılmaya çalışılırken, aniden hareket etti. Yolda yürüyen kadının ayağının üzerinden geçen kamyonet, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Ayak parmakları kopan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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