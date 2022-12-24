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İstanbul’da dehşete düşüren baskın! At keserken yakalandılar

DHA
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Giriş: 24.12.2022 11:22
İstanbul’da zabıta ekipleri boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını aldı. Baskın yapan ekipler, bir atın 2 kişi tarafından kesildiği ve çuvallara konulduğunu gördü. At etleri imha edilirken, 1’i yabancı uyruklu 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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