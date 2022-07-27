27 Temmuz 2022, Çarşamba
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İstanbul’da dehşet anları! Trafik tartışması kanlı bitti 1’i ağır 2 kişi yaralı
İstanbul’da trafikte tartışma yaşayan sürücü otomobili yayaların üzerine sürdü. Yaşanan olayda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.