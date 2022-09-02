02 Eylül 2022, Cuma
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İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında silahlı saldırı
İstanbul’da aralarında husumet bulunan kuzenlerden biri diğerini takip ederek sokak ortasında kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılırken zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.