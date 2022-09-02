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İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında silahlı saldırı

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Giriş: 02.09.2022 09:57
İstanbul’da  aralarında husumet bulunan kuzenlerden biri diğerini takip ederek sokak ortasında kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılırken zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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