İstanbul'da dehşet anları! Sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul’da aralarında husumet bulunan kuzenlerden biri diğerini takip ederek sokak ortasında kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılırken zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.