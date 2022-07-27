27 Temmuz 2022, Çarşamba
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İstanbul’da dehşet anları! Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar
İstanbul’da tartıştığı iki şüpheliden kaçan bir kişi, sokak ortasında silahla kalçasından vurularak yere düştü. Silahını çekerek sokağa gelen bekçiler ile şüpheliler arasında da kovalamaca yaşandı. Dehşet anları kameralara yansırken, kaçarken bu kez de kendi aralarında kavga eden şüpheliler polis tarafından yakalandı.