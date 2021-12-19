İstanbul’da dehşet anları! Kurşun yağdırdılar

Beyoğlu’nda sokağın köşesinde bekleyen 3 kişi, yoldan geçen otomobildeki şahısların silahlı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, bacak ve ayağından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.