19 Aralık 2021, Pazar
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İstanbul’da dehşet anları! Kurşun yağdırdılar
Beyoğlu’nda sokağın köşesinde bekleyen 3 kişi, yoldan geçen otomobildeki şahısların silahlı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, bacak ve ayağından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.