20 Ağustos 2023, Pazar
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İstanbul'da dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Arabanın içinden ateş açtılar
İstanbul’da gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Bahçeşehir Gölet Parkı’nda vale noktasından gelen bir grup anahtarını çaldıkları araçla kaçmaya çalışırken, olaya engel olmak isteyen Ogün Tekin araçtan açılan ateş sonucu yere yığıldı. İşte o dehşet anları kameralara böyle yansıdı…