İstanbul’da dehşet anları kamerada: Sebepsiz yere arkadaşını başından bıçakladı

Kağıthane Çağlayan’da kaldırımda yürüyen iki arkadaştan biri diğerini hiçbir sebep yokken başından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahte isim kullandığı tespit edilen saldırgan şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.