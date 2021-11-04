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İstanbul’da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu

İHA
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Giriş: 04.11.2021 16:04
Kağıthane’de bir şahıs husumetli olduğu yabancı uyruklu iki kardeşi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralılar ise kan kaybettikleri için Kağıthane polisi tarafından ekip otosuyla hastaneye götürüldü. Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ala Alrahmo A. (37) kardeşi Maree Alrahmo A. (35) ile birlikte evlerinde oldukları esnada aralarında husumet olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Abdülkadir H. (26) kırmızı renkli bir otomobil hızla sokağa girdi. Araçtan inen saldırgan, iki kardeşe saldırmaya başladı. Kardeşlerim karşılık vermesi üzerine araçtan pompalı tüfeğini alan saldırgan, iki kardeşi ateş ederek yaraladı.

Ortalığın karıştığı olay sonrası saldırgan, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada kırmızı renkli bir otomobil sokağa giriyor. Araçtan inen şahıs ardından iki kardeşe saldırıyor. Çıkan kavgada pompalı tüfek çıkartan saldırgan iki kardeşi vuruyor. Saldırgan ardından aracına binerek kaçıyor.
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