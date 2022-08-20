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İstanbul’da dehşet anları kamerada! Engelli vatandaşı ezip kaçtı

DHA
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Giriş: 20.08.2022 10:31
İstanbul’da sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü akülü aracıyla ilerleyen engelli vatandaşı ezdi. İki otomobil arasında kalarak ağır yaralanan engelli Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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