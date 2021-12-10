İstanbul'da dehşet anları kamerada: 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular

İstanbul’da 2021'in Şubat ayında 7 çocuk babası adamı iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabaları telefonla arayıp, fayans işi için çağırarak sokak ortasında bacağından vurdu. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İddiaya göre İstanbul Başakşehir'de yaşayan Mehmet Karakol ile akrabaları, 2017 yılında aralarında bulunan bir husumetten dolayı kavga etti. Mehmet Karakol, kavganın ardından 2018 yılında akrabalarının düğününde yaşanan bir kavga sonrasında sürekli olarak tehditler almaya başladı. Kavga sırasında şahıslar Mehmet Karakol'un, kendilerinin üzerine araba sürdüğünü iddia ederek, sürekli rahatsız etti.Aralarındaki husumetten dolayı kimliği öğrenilemeyen saldırgan, 2021'in Şubat ayında Mehmet Karakol'u arayarak fayans işi var diyerek olayın yaşandığı sokağa çağırdı. İş için Bağcılar'daki adres giden Mehmet Karakol, daha önce yaşanan kavgadaki şahsı görünce ne yapacağını şaşırıp geri geri yürümeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz şahıs, Mehmet Karakol'a yaklaşarak defalarca bacağına ateş ederek olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise Mehmet Karakol'a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Karakol hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olaydan sonra Mehmet Karakol'un polis ekiplerine tehdit edildiğini söyleyerek şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Mehmet Karakol'un yaşadığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.