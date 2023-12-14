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İstanbul’da dehşet anları kamerada! 6 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 10:59
İstanbul Kağıthane'de evinin önünde scooter ile kayan 6 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 84 yaşındaki sürücü serbest bırakıldı. Küçük çocuk ise yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.
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