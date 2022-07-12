12 Temmuz 2022, Salı
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İstanbul'da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar
Küçükçekmece D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, Erhan M.'nin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.