06 Temmuz 2022, Çarşamba
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İstanbul’da dehşet anları böyle görüntülendi! Ekipler dedektif gibi iz sürdüler
İstanbul’da yolda yürüyen Alman vatandaşı Türk bir genç, pitbullu üç gaspçı tarafından dehşeti yaşadı. Genci önce darp eden üç gaspçı ardından parasını ve cep telefonunu çalarak kaçtılar. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, adeta dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.