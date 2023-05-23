İstanbul’da dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini katletti

Geçen Pazar günü İstanbul’un Sultangazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi N.S.'nin dükkanına gelen G.Ç. yanında getirdiği silah ile dehşet saçtı. Dükkanın önünde G.Ç.'nin açtığı ateş sonucu yaralanan N.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.