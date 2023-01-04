İstanbul’da dehşet anları! Ambulans şoförünü bıçakladı

İstanbul'da ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Olayın ardından kendisini cep telefonuyla çekenlerin üzerine yürüyüp, "Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" diye bağırdı. Yaşanan o anlar anbean kaydedildi.