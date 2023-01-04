04 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul’da dehşet anları! Ambulans şoförünü bıçakladı
İstanbul'da ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Olayın ardından kendisini cep telefonuyla çekenlerin üzerine yürüyüp, "Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" diye bağırdı. Yaşanan o anlar anbean kaydedildi.