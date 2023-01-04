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İstanbul’da dehşet anları! Ambulans şoförünü bıçakladı

DHA
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Giriş: 04.01.2023 13:49
İstanbul'da ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Olayın ardından kendisini cep telefonuyla çekenlerin üzerine yürüyüp, "Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" diye bağırdı. Yaşanan o anlar anbean kaydedildi.
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