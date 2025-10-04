İstanbul’da DEAŞ’ın çocuk eylemcilerine operasyon

İstanbul’da yaşları 18’in altında olan biri Türkmenistan uyruklu 2 DEAŞ yanlısı çocuk, eylem hazırlığı yaparken yakalandı. Terör örgütünün "yalnız kurt" taktiğiyle yönlendirdiği şüphelilerin şifreli yazışmalarında, geçmiş yıllardaki saldırılardan ilham aldıkları ve İstanbul’da yeni bir eylem planladıkları belirlendi. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde patlayıcı yapımı, silah sökme-takma, dronla saldırı ve propaganda içerikleri bulundu. İlk şüpheli D.R. ev hapsiyle serbest bırakılırken, A.Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kaynakları, DEAŞ’ın çocukları eylemlere sürüklediği uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN