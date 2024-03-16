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İstanbul’da daire fiyatına müstakil yaşam! İstanbul’da uygun fiyatlı arsa

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 11:14
En son Çanakkale'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem megakentte yaşayanları bir kez daha arsa arayışına yönlendirdi. Hal böyle olunca emlak sektöründe bir canlanma yaşandı. Peki İstanbul'da bir daire fiyatına müstakil yaşam kurulabilir mi? A Haber ekibi piyasa araştırması yaptı.
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