28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2021 16:00
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle İstanbul’da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik haritası verilerine göre yoğunluğun yüzde 70 olduğu gözlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öğleden sonra mesailerin bitmesi ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip 3 günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı. Maltepe D-100 Kadıköy istikametinde saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre trafiğin yüzde 70 olduğu belirlendi. Öte yandan trafik yoğunluğunun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Virüse karşı yerli aşı çalışması
Virüse karşı yerli aşı çalışması
Trafik yoğunluğunun yüzde 70 olduğu gözlendi
Trafik yoğunluğunun yüzde 70 olduğu gözlendi
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü ne zaman?
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü ne zaman?
Mahalleye inan yaban domuzu, köpekleri kovaladı
Mahalleye inan yaban domuzu, köpekleri kovaladı
Müge Anlı’nın aydınlattığı İkranur cinayetinde şok gelişme!
Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur cinayetinde şok gelişme!
Türkiye Şebnem’e ağlıyor!
Türkiye Şebnem'e ağlıyor!
30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
Jandarma ölümün kıyısından çekip aldı...O anlar kamerada
Jandarma ölümün kıyısından çekip aldı...O anlar kamerada
Korkunç anlar! Lüks aracını kenara çekip…
Korkunç anlar! Lüks aracını kenara çekip…
15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı!
15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı!
Dünyaca ünlü ’taksici’ İstanbul’da taksi bulamadı
Dünyaca ünlü 'taksici' İstanbul'da taksi bulamadı
Ece Erken’in sapığı hakim karşısında! Davada flaş gelişme
Ece Erken’in sapığı hakim karşısında! Davada flaş gelişme
Daha Fazla Video Göster