28 Haziran 2021, Pazartesi
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İstanbul’da çocuk parkında ağaç devrildi! Altında oturanlar kaçarak kurtuldu
Bakırköy'de saat 17.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Terakki Aralığı Sokak'ta bulunan bir çocuk parkındaki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Çıkan seslerden ağacın devrildiğini fark eden altında oturanlar, kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.