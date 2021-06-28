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İstanbul’da çocuk parkında ağaç devrildi! Altında oturanlar kaçarak kurtuldu

DHA
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Giriş: 28.06.2021 10:39
Bakırköy'de saat 17.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Terakki Aralığı Sokak'ta bulunan bir çocuk parkındaki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Çıkan seslerden ağacın devrildiğini fark eden altında oturanlar, kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.
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