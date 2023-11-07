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İstanbul'da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

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Giriş: 07.11.2023 10:36
Dövme sanatçısı Yeliz Ö. ve erkek arkadaşı Mehmet İ.'nin Taksim'de 5 Eylül'de gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövülmesi olayında saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde işletmeyi kapattığı sırada arkasından bir kişinin kendisine saldırdığını ve şok halinde kendisini savunmak amacıyla karşılık verdiğini söyledi. Görgü tanıkları ise çiftin kalabalık bir grup tarafından öldüresiye dövüldüğünü gördüklerini anlattı.
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