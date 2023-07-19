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İstanbul’da cinayet gibi kaza! Polis uygulamasından kaçtı bisikletçiyi öldürdü

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Giriş: 19.07.2023 09:47
Cinayet gibi kaza İstanbul’da sabah saatlerinde meydana geldi. Polis denetiminden kaçan sürücü, bisikletçi Doğanay Güzelgen’i çarparak öldürdü. Kaçan sürücü Temel Ünlü’nün yerine arkadaşı suçu üstlenmek istedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
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