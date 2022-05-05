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İstanbul’da çiğköftecide dehşet! Çocukları darbedip bodruma kilitlediler

İHA
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Giriş: 05.05.2022 10:59
İstanbul Şişli’de kaldırımda yürüyen 3 arkadaş, başka çocukların çiğköfteciye attığı torpil nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. İşyerinden çıkan 3 şahıs ise torpil atan çocuklar yerine 3 arkadaşı yakalayarak içeride dakikalarca darp etti. Çocukları alıkoyan şahıslar, “Sizi burada 3 gün bekleteceğiz” diyerek elektriğini kestikleri bodrum katına kilitledi. Telefonla aradıkları babalarının gelmesiyle çocukların kurtulabildiği olayda polisin gözaltına aldığı 3 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren baba, “Oğlumun psikolojisi bozuldu, ekmek almaya gitmeye korkuyor. Şahısların tutuklanmalarını istiyoruz” dedi.
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