İstanbul’da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Beykoz'da aile arasında miras kavgası silahlı çatışmaya döndü. 6 el silah sesinin ardından çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.