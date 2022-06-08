08 Haziran 2022, Çarşamba
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İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Beykoz'da aile arasında miras kavgası silahlı çatışmaya döndü. 6 el silah sesinin ardından çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.