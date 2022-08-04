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İstanbul’da can pazarı! 2 motosiklet minibüse çarptı | 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 04.08.2022 11:42
İstanbul'da emniyet şeridinde duran kapalı kasa minibüse, arkasından seyreden aynı aileden iki ayrı motosikletli çarptı. Can pazarına dönen kazada ailesiyle birlikte kasksız olarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar kameralara anbean yansırken, minibüs sürücüsü Erdem Met'in sözleri şoke etti. Met, "Motosikletin üstünde 3 kişi vardı, sadece çocukta kask yoktu" dedi.
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