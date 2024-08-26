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İstanbul'da çaldırdı, Bali'de buldu! Kayıp kulaklık operasyonu

İstanbul'da çaldırdı, Bali'de buldu! Kayıp kulaklık operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 21:04
Birçok ekonomik cihaz artık uzaktan takip edilebiliyor. Kulaklığını İstanbul Havalimanı’nda çaldıran İbrahim Tilaverdi'de GSP'le takip ettiği kulaklığının Bali’de olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Tilaverdi'nin şansı ise, aynı gün Bali’de arkadaşlarının olmasıydı. İstanbul'da çalınan kulaklığa Bali’de bakın nasıl ulaşıldı.
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İstanbul’da çaldırdı, Bali’de buldu! Kayıp kulaklık operasyonu
İstanbul'da çaldırdı, Bali'de buldu! Kayıp kulaklık operasyonu
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