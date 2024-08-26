26 Ağustos 2024, Pazartesi
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İstanbul'da çaldırdı, Bali'de buldu! Kayıp kulaklık operasyonu
Birçok ekonomik cihaz artık uzaktan takip edilebiliyor. Kulaklığını İstanbul Havalimanı’nda çaldıran İbrahim Tilaverdi'de GSP'le takip ettiği kulaklığının Bali’de olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Tilaverdi'nin şansı ise, aynı gün Bali’de arkadaşlarının olmasıydı. İstanbul'da çalınan kulaklığa Bali’de bakın nasıl ulaşıldı.