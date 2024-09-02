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İstanbul'da caddeler göle döndü, rögarlar taştı! İETT otobüsü su içinde kaldı

İstanbul'da caddeler göle döndü, rögarlar taştı! İETT otobüsü su içinde kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 20:33
İstanbul'da sağanak Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Birçok ilçede caddeler göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte o görüntüler...
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