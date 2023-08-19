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İstanbul'da cadde ortasında film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada

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Giriş: 19.08.2023 16:31
İstanbul Başakşehir’de aralarında husumet bulunan iki akraba, telefonda tartıştıktan sonra konuşmak için buluştu. Buluşmada çıkan çatışmada tarafların birbirine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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