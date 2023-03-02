İstanbul’da büyük taşınma nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından İstanbul'da da beklenen büyük deprem için devlet harekete geçiyor. 6 milyon insan nasıl taşınacak? Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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