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İstanbul'da büyük taşınma nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 08:36
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından İstanbul'da da beklenen büyük deprem için devlet harekete geçiyor. 6 milyon insan nasıl taşınacak? Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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