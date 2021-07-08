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İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Perşembe hava durumu

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Giriş: 08.07.2021 08:44
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Perşembe hava durumu | Türkiye genelinde hafta başından beri etkili olan yağışlar önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 25 kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
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