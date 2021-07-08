Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Perşembe hava durumu | Türkiye genelinde hafta başından beri etkili olan yağışlar önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 25 kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı