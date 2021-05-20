İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği toplu ulaşımdaki yoğunluk devam ediyor. İstanbul'da işe gitmek için sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar koronavirüs salgınına rağmen yoğun olan toplu ulaşım nedeniyle tepki gösterdi. Toplu taşımalarda insanların üst üste gittiğini söyleyen Rukiye Demirbilek, "Şu an toplu taşıma kullanan Türk halkının yaşadığı şey 'Korkunun ecele faydası yok' cümlesi" dedi.