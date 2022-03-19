19 Mart 2022, Cumartesi
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İstanbul'da bu saat aralığına dikkat! Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
İstanbul genelinde bugün, yer yer kar sağanağı etkili oluyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışının gece yarısına kadar süreceğini belirtip uyardı. A Haber muhabirleri İslim Çobanoğlu ve Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı.