İstanbul'da bu saat aralığına dikkat! Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı

İstanbul genelinde bugün, yer yer kar sağanağı etkili oluyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışının gece yarısına kadar süreceğini belirtip uyardı. A Haber muhabirleri İslim Çobanoğlu ve Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı.