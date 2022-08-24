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İstanbul’da bu kadarı da olmaz dedirten olay! Dilenerek topladılar, metrobüste oturup saydılar

İHA
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Giriş: 24.08.2022 14:21
İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları bindikleri metrobüste saydılar. Yolcular şaşkın bakışlarla kadınları izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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