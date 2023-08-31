İstanbul'da börekçi kabusu! Fidye için 3 yaşındaki komşusunun kızını kaçırdı

İstanbul Ataköy'de önceki akşam S.C. adlı 3 yaşındaki kız çocuğu fidyeciler tarafından kaçırıldı. Minik kızın bakıcısını darp edip elinden alarak kaçan 3 şüpheli, henüz parayı isteyemeden 7 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla Kağıthane'de saklandıkları evde yakalandı.