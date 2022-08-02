02 Ağustos 2022, Salı
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İstanbul’da boks ringlerini aratmayan görüntüler! 2 ayrı grup tekme tokat birbirine girdi
İstanbul’da Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi. Gruplar kimi zaman birbirlerine sopalarla saldırdı kimi zaman da boks ringlerini aratmayan görüntülere şahitlik ettirdi. İşte o anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.