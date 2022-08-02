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İstanbul’da boks ringlerini aratmayan görüntüler! 2 ayrı grup tekme tokat birbirine girdi

İHA
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Giriş: 02.08.2022 09:48
İstanbul’da Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi. Gruplar kimi zaman birbirlerine sopalarla saldırdı kimi zaman da boks ringlerini aratmayan görüntülere şahitlik ettirdi. İşte o anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
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