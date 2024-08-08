İstanbul’da böğürtlen hasadı! Sancaktep’de dalından hasat

İstanbul'da Sancaktepe Paşaköy Mahallesi'nde böğürtlen hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen projede vatandaşlar da topladıkları böğürtlenleri satın alabiliyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç da o noktadan detayları aktardı.

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