İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi | Trafik yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk var? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Pandemide artan nüfus ve okulların açılması ile birlikte İstanbul'daki trafik çilesi her geçen gün artarak ilerlemeye devam ediyor.

Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde.