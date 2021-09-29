29 Eylül 2021, Çarşamba
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İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi | Trafik yoğunluk haritasında son durum
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk var? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Pandemide artan nüfus ve okulların açılması ile birlikte İstanbul'daki trafik çilesi her geçen gün artarak ilerlemeye devam ediyor.
Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde.