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İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi | Trafik yoğunluk haritasında son durum

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 09:18
Güncelleme:29.09.2021 09:18
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Hangi bölgelerde yoğunluk var? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Pandemide artan nüfus ve okulların açılması ile birlikte İstanbul'daki trafik çilesi her geçen gün artarak ilerlemeye devam ediyor.

Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde.

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