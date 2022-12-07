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İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi

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Giriş: 07.12.2022 13:58
İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de taksi problemi. Dakikalarca hatta saatlerce taksi bekleyenler var. Müşteriler taksicilerden şikayetçi. Taksicilerse hem trafikten hem de müşterilerden...
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İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
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