İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de taksi problemi. Dakikalarca hatta saatlerce taksi bekleyenler var. Müşteriler taksicilerden şikayetçi. Taksicilerse hem trafikten hem de müşterilerden...

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