24 Aralık 2022, Cumartesi
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İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu
İstanbul'da Suriyeli sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren 49 yaşındaki İranlı Neda Farzadıfar, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na başvuran Farzadıfar, "Şu anda göğüsüm hiç yok, sadece cildim var ve çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" ifadelerini kullandı. Farzadıfar'ın kızı Sara Hemati ise "Göğüsleri tam bir erkek göğsü gibi oldu. Eski eşi Instagram'dan o kliniği bulmuş. Şimdi eski eşi oraya ortak olmuş, 9 aydır orada çalışıyor" dedi.