İstanbul’da bir köy: Koçullu! İstanbul köylerinde dalından organik sebzeler

A Haber izleyenlerini İstanbul'un güzel semtlerinden Çekmeköy'ün Koçullu Köyü’ne götürdü. Ekibimiz Çekmeköy Koçullu Köyü'nde bir gün geçirdi ve dalından organik sebzeler topladı. İşte o renkli görüntüler…

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