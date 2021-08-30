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İstanbul’da bir botanik merkezi! Şifa kaynağı yüzlerce bitki bu bahçede

A Haber
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Giriş: 30.08.2021 09:00
Güncelleme:30.08.2021 09:10
A Haber ekipleri Türkiye'deki ilk tıbbi bitkiler bahçesine gitti. Zeytinburnu'nda bulunan bahçede, 700'den fazla şifalı bitki bulunuyor. Organik yetiştirilen bitkiler hem modern tıpta hem de geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. İşte Zeytinburnu Belediyesi'nin kurduğu o bahçe...
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