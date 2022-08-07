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İstanbul'da bir anlık ihmal 2 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! 8. kattan düşerek feci şekilde can verdi

DHA
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Giriş: 07.08.2022 10:43
İstanbul Bağcılar'da misafirliğe gittiği evde, annesi içeride otururken balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Talihsiz A.M.S.'nin teyzesinin nişanı için ailesiyle beraber Çorlu'dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği ortaya çıktı. Komşunun çocuğun ölümüne ilişkin sözleri ise dehşete düşürdü.
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