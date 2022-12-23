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İstanbul’da bir aileyi kahreden olay! 40 gün önce konuştukları oğullarının kimliği 6 ay önce ölen cesetten çıktı

DHA
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Giriş: 23.12.2022 13:26
İstanbul’da bir ay önce kaybolan 27 yaşındaki Ramazan Korak'ın kimliği, Sultangazi'de ormanlık alanda bulunan cesedin üzerinde çıktı. Baba Esat Korak, "Savcının verdiği bilgiye göre, 4-6 ay önce öldüğü belirlenmiş. Biz en son 40 gün önce çocuğumuzdan haber almıştık.  4-6 ay nerde 40 gün nerede? Çok çelişkili bir olay" dedi. Adli Tıp Kurumu’na çağırılan baba Korak’tan DNA örneği alındı.
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