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İstanbul'da binalar neden çöküyor? Tabut bina olarak tanımlanan yapılarda sorumluluk kimde?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 15:50
İstanbul Bahçelievler'de 3 katı kaçak olan 7 katlı bina kısmen çöktü; ardından Güngören Sokak'ta 39 yıllık binanın çatısında çökme meydana geldi. Peki tabut bina olarak tanımlanan yapılar sorumluluk kimde? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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