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İstanbul'da bina çöktü! Mahsur kalan var mı?

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Giriş: 27.06.2024 06:37
Güncelleme:27.06.2024 06:40
İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana gelirken, olay yerine ekipler sevk edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural çöken bina ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında aktardı.
İstanbul’da bina çöktü! Mahsur kalan var mı?
İstanbul'da bina çöktü! Mahsur kalan var mı?
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
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