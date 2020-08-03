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İstanbul'da belediye otobüsü kapasitesinin 3 katı yolcu aldı! Polis duruma müdahale etti

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Giriş: 03.08.2020 14:33
Güncelleme:03.08.2020 15:31
İstanbul'da tatilcilerin birçoğu Şile'ye akın etti. Durum böyle olunca da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Duraktan yolcu almaya gelen belediye otobüsünün kapasitesi 3 kattan fazla doldu. Otobüs şoförü, araca sonradan binenlerin inmemesi halinde hareket etmeyeceğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı ve araya polis girdi.
Belediye otobüsü kapasitesinin 3 katı yolcu alınca...
Belediye otobüsü kapasitesinin 3 katı yolcu alınca...
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