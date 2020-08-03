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İstanbul'da belediye otobüsü kapasitesinin 3 katı yolcu aldı! Polis duruma müdahale etti
İstanbul'da tatilcilerin birçoğu Şile'ye akın etti. Durum böyle olunca da akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Duraktan yolcu almaya gelen belediye otobüsünün kapasitesi 3 kattan fazla doldu. Otobüs şoförü, araca sonradan binenlerin inmemesi halinde hareket etmeyeceğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı ve araya polis girdi.