28 Ağustos 2024, Çarşamba
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İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji: yağışlar akşam saatlerine kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı. Sağanak yağmurun gün boyu etkili olacağı bildirilirken beklenen yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde başladı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.