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İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji: yağışlar akşam saatlerine kadar sürecek

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji: yağışlar akşam saatlerine kadar sürecek

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 12:09
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı. Sağanak yağmurun gün boyu etkili olacağı bildirilirken beklenen yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde başladı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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